На початку грудня Qualcomm анонсувала процесор Snapdragon 888. Практично відразу ж після цього глава Xiaomi оголосив, що наступний флагман компанії – Mi 11 – стане першим пристроєм на базі нового чіпа. І ось, через кілька тижнів, стало відомо, що покажуть його вже зовсім скоро – 28 грудень 2020 року.

Новинці приписують безліч нереальних функцій і можливостей, головною з яких є фронтальна камера під екраном. Але куди більш правдоподібним виглядають відомості про те, що пристрій отримає до 12 ГБ оперативної пам'яті, швидку зарядку на 55 Вт і 120-Гц AMOLED-дисплей. Також смартфон буде представлений в двох версіях: Mi 11 і Mi 11 Pro. Пристрої оснастять акумуляторами на 4 780 та 4 970 мАг відповідно.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»