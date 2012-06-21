Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській області стали традиційними весняні акції з висаджування фруктових дерев на територіях селищних та сільських рад, об’єднаних територіальних громад.
Ось і цими днями в Чернеччинській ОТГ Охтирського району учасники молодіжної акції «Яблунева Сумщина» висадили 350 фруктових саджанців.
Окрім того, що через кілька років тут забуяє розкішний сад, таким чином юні шанувальники природи долучаються до розуміння і творення краси, навчаються бережливому ставленню до навколишнього середовища, усвідомлюють власну відповідальність перед майбутнім.
Саджанці висаджено на території не тільки Чернеччинського, а й Хухрянського, Сонячненського, Бугруватського, Лутищенського Пологівського, Височанського, Бакирівського, Кардашівського старостинських округів.