Проект кластер «Яблуневий шлях» за фінансової та методичної підтримки ЄС взялись реалізовувати у Барській та Северинівській об’єднаних територіальних громадах Вінницької області. Відповідний меморандум про співпрацю і партнерство укладено між вище названими ОТГ, департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА, департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА і громадською організацією «Подільська агенція регіонального розвитку». «Проектом передбачено 560 тисяч євро для Барської та Северинівської ОТГ. Кошти будуть спрямовані на відновлення історичних об’єктів, будівництво нових рекреаційних об’єктів, а також на координацію об’єднання сільгоспвиробників плодово-ягідного напрямку, щоб вони створювали не тільки свіжий ринок, так званий фреш-ринок, але і переробку продукції. Головна ідея – дати стимул об’єднаним громадам розвиватися», – зазначив директор Вінницького центру розвитку місцевого самоврядування Олег Левченко. Реалізація проекту «Яблуневий шлях» дає можливість використати потенціал галузі садівництва (Вінниччина є лідером в цій галузі в країні), збільшити додану вартість і залишати гроші на місцях. При цьому передбачено фінансову підтримку на створення туристичного шляху та вдосконалення рекреаційної інфраструктури в Северинівській та Барській ОТГ. Будуть проводитись заходи з створення робочих місць і працевлаштування жителів громад, які займаються туристичною діяльністю. Ідея проекту стала реальністю завдяки експертній підтримці Вінницького відокремленого підрозділу «Центр розвитку місцевого самоврядування» (Програма «U-LEAD з Європою») та Південно-західного Хабу GIZ. Він впроваджується в рамках програми «Мери за економічне зростання» (M4EG), що є ініціативою Європейського Союзу.
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