На території тимчасово окупованого Кримського півострова Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї. Про це міністр оборони Андрій Таран заявив в інтерв’ю турецьким медіа Anadolu та Demirцren, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні — велика загроза економіці України, Туреччини та інших європейських країн», — наголосив міністр оборони.

Не менш небезпечними спробами дестабілізації ситуації в регіоні урядовець назвав зумисне перешкоджання Росією вільному судноплавству в Керченській протоці. За його словами, намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден і свободі судноплавства в Чорному морі. Цю занепокоєність поділяють інші країни регіону, зокрема Румунія.