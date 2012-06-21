Протягом трьох днів в акваторії річки Південний Буг, Дніпро-Бузького лиману та Чорного моря тривала 25-та екологічна регата «Кубок Кінбурнської коси ім. Сергія Шаповалова». Стартували перегони з Миколаївського обласного яхт-клубу та в перший день завершилися в Очакові. Другого дня спортсмени пройшли відстань від Очакова до Ягорлицької затоки на Кінбурнській косі. Завершальним етапом стала гонка від Ягорлицької затоки до Очакова.
Регата вже стала масштабним змаганням в Україні серед вітрильників, цього року в ньому взяв участь 51 екіпаж, це 256 спортсменів із п’яти областей України. Змагання відбувалися на річці, лимані та в морі. Учасників було розподілено на вісім підгруп за класами яхт. Незважаючи на всі перешкоди та виклики природи, перегони завершилися вдало. Визначено переможців і призерів у кожному класі. За абсолютну швидкість головний приз отримав екіпаж яхти «Союз-М».
Традиційно регата стала ще й важливим для регіону екологічним заходом. Її заснував у 1994 році Сергій Шаповалов — відомий яхтсмен, доцент Миколаївського кораблебудівного інституту, директор Південної філії інституту екології НЕЦ України. Як зазначає еколог Олег Деркач, цього року регату проводили під гаслом збалансованого розвитку туризму на Кінбурнській косі, бо з 2014-го через окупацію Криму та великий приплив туристів гостро постали проблеми використання природно-рекреаційного потенціалу Кінбурнської коси.