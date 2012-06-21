Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс днями відвідав Станицю Луганську. Високоповажних гостей області, де тривають бойові дії, вражає кількість людей, які пішки долають лінію розмежування через КПВВ у Станиці Луганській. Ситуація доволі складна — тисячі жителів різного віку, переважно похилого, щодня змушені стояти в чергах, щоб перейти з тимчасово окупованої території області на підконтрольну українській владі.
«Потрібні факти, бачити ситуацію на власні очі. Слід виконувати мінські домовленості — це щонайменше відкривати більше пропускних пунктів», — зауважив поважний латвійський гість.
Зі свого боку голова Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбуз наголосив, що «поки триває ця виснажлива війна, маємо докласти всіх зусиль, щоб натиснути на Росію щодо відкриття з боку окупаційної адміністрації КПВВ «Золоте».
Луганська область, за словами Юрія Гарбуза, відчуває підтримку Литви в різних галузях: політико-дипломатичній, оборонній, економічній, культурній. Але є сфера, де ця підтримка особливо відчутна, – освітня. Діти з Луганщини на запрошення литовської сторони неодноразово приїжджали в цю країну. Тож у межах поїздки міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відвідав Станично-Луганську школу № 1, учні якої двічі бували в Литві. Школярі подарували йому український прапор зі своїми підписами та побажаннями якнайшвидшого миру на українській землі.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»