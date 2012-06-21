Четвертий рік поспіль в Україні реалізують телевізійний проект «Національна експедиція», в якому беруть участь литовські історики, журналісти, представники шоу-бізнесу. Планують створити 28 телепрограм для литовського телебачення про культуру, природу та історичні пам’ятки України.
Учасники телепроекту на історичному кораблі «Вітаутас Великий» відвідали Херсонщину. За словами Едмунадаса Якілайтіса, дерев’яний корабель побудували спеціально для зйомок, це точна копія торговельного судна XVIII століття.
Знімальна група має подолати понад 800 кілометрів. Цими днями з Херсона розпочався спільний українсько-литовський велопробіг півднем країни напрямком Миколаїв — Одеса — Ізмаїл.
«Своїм прикладом показуємо, що Україна — прекрасна країна для туризму», — наголосив колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.
Вдячність представникам Литви за допомогу на політичному рівні та увагу до Херсонщини висловив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв: «Ми підтримуємо акції, які сприяють налагодженню міжнародних культурних зв’язків. До того ж, Литва наш лобіст у Європі. Маю надію, що литовські гості закохаються в Херсонщину і відвідають наш регіон ще не раз».