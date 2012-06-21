Державна податкова служба продовжує курс на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції та виконання індикативних показників без застосування адміністративних заходів впливу.
Надходження до бюджету перевищують не тільки визначені індикативи, а й відповідні торішні.
Січень — лютий 2021 року: індикатив — 66,4 млрд грн; факт — 71,0 млрд грн; перевиконання: +4,6 млрд грн; до минулого року: +11,5 млрд грн, або +19,4 %.
Зокрема ПДВ (за січень — лютий): індикатив (сальдо) — 23,9 млрд грн; факт — 25,8 млрд грн; перевиконання: +1,9 млрд грн, або +7,9%; до минулого року: 8,0 млрд грн, або +45,3 %.
Відшкодування ПДВ у січні — лютому становило 25,5 млрд грн.
Джерело: Державна податкова служба України