Найбільша авіакомпанія Японії пропонує першокласну вечерю за 540 доларів. Її подадуть не в тому літаку, який летить, а у припаркованому на спеціальній стоянці в аеропорту. Авіакомпанія Nippon Airways пропонує цю послугу з минулого тижня. Вільні місця розкупили за лічені хвилини.

Усі авіакомпанії світу намагаються боротися з руйнівними наслідками пандемії, яка фактично знищила туристичну галузь, що значною мірою спиралася на пасажирські авіаперевезення. Деякі з них вдаються до креативних методів збереження прибутків і пропонують клієнтам так звані польоти в нікуди або ресторанні послуги на літаках, які стоять в аеропортах.

Торік у жовтні авіакомпанія Singapore Airlines першою запропонувала відвідувачам можливість пообідати на літаку Airbus A380 в головному аеропорту Сінгапура. Хоч ціна сягала понад 500 доларів, місця на перші дві дати вечері у незвичайному ресторані розпродали протягом 30 хвилин.

Японські авіалінії пропонують скуштувати вечерю на літаку Boeing 777 в аеропорту «Ханеда» в Токіо. Місця у бізнескласі тут коштують 59 800 єн, або 540 доларів. Клієнти можуть обрати дешевший економклас за 29 800 єн — 270 доларів.

Авіакомпанія British Airways теж вирішила заробити на гастрономічних уподобаннях клієнтів. Вона оголосила, що кожен охочий може придбати обід, який подають на борту пасажирам бізнескласу. Щоправда, це набори продуктів, з яких самому вдома можна приготувати на вибір чотири варіанти вишуканих обідів. Набори можна купити з доставкою додому. Найдешевший коштує близько 80 фунтів стерлінгів.