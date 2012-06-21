Дотримання карантинних обмежень і рекомендацій під час відзначення релігійних свят, богослужінь, обрядів і церемоній на Вербну неділю, Великдень, Рамадан-байрам та інших — ця тема була в центрі уваги зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

«Свята — це радість, і важливо, щоб потім її не було затьмарено зростанням захворюваності. Ми цінуємо, що представники релігійних організацій роблять усе для дотримання карантинних норм. А уряд і надалі докладатиме всіх зусиль, щоб державна політика у сфері релігії була ефективною, результативною та спрямованою на реалізацію відповідних прав і свобод громадян», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністр подякував представникам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій за розуміння й підтримку вимушених тимчасових обмежень і позицію щодо важливості вакцинування проти COVID-19 зокрема власним прикладом.