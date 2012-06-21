Дев’ять підлітків зі сходу визнають, що приймали їх на Черкащині, як рідних. Жили діти у сім’ях носачівців і в той самий час стали учасниками місцевого пришкільного табору «Літні зустрічі». «Нас із подругою зустріли з автобуса, допомогли донести валізи. Півдороги ми про щось розмовляли, аж раптом тьотя Лєна каже: «Дівчата, а як вас взагалі звати?» Для мене це настільки незвично — взяти до себе на проживання незнайому дитину! Це ж наскільки треба бути відкритими та щирими!» — ділиться враженнями учасниця поїздки Аріна Чорнобай.
Така подорож стала можливою завдяки реалізації програми освітньої, психологічної та інтеграційної допомоги дітям, які постраждали від збройного конфлікту на сході України та анексії Криму «Інтеграція через діалог». Одним із найвідповідальніших, а від того — і найважчих завдань проекту стали зустрічі дітей з ровесниками та дорослими з інших регіонів України.
Цього літа гості зі сходу взяли участь у насиченій культурній програмі: відвідали пам’ятні місця Канева і могилу Тараса Шевченка, Буцький каньйон, побували у Корсуні-Шевченківському, де відбулася переломна битва під проводом Богдана Хмельницького, на кінному заводі у Жашкові. У свою чергу, черкащанам було презентовано збірник життєвих історій «(Не)дитячий погляд на війну», співавторами якого є дехто з дітей-переселенців, які приїхали в гості.
«Не буде перебільшенням сказати, що тижневе перебування учнів в гостях у носачівців докорінно змінило погляди обох сторін, зруйнувавши фальшиві стереотипи. Діти стали більш відкритими і щасливими», — підкреслює координатор проекту «Інтеграція через діалог» Галина Кравченко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»