Коли працівники служби захисту тварин польського міста Краків прибули на виклик до одного з житлових будинків, вони очікували, що їм доведеться знімати з дерева невідому рептилію. Принаймні громадянка, яка подзвонила у службу, повідомила, що істота на гілляці дерева під вікнами будинку схожа на ігуану: «Люди не відчиняють вікон, бо бояться, що вона заповзе до їхніх осель». Про цей інцидент йдеться у Facebook на сторінці служби захисту тварин Кракова.

Інспектори розуміли, що жінка помиляється, адже така теплолюбна рептилія, як ігуана, навряд чи могла б спокійнісінько повзати на дереві у прохолодну весняну погоду. Проте припускали, що її могли викинути на вулицю. Тому негайно виїхали на виклик. Яким же було їхнє здивування, коли у гіллі знайшли… великий круасан, що його, ймовірно, хтось викинув з вікна будинку, щоб підгодувати пташок.

У службі захисту тварин заявили, що не гніваються, бо довелося виїхати на такий дивний виклик. «Коли йдеться про життя та безпеку тварин, не завадить бути дуже обережним та уважним», — йдеться у повідомленні служби.