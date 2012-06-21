Саме молодь готова набувати нових знань і проявляти лідерські якості, здатна змінити країну зсередини, перетворивши її з пострадянської республіки на комфортну й сильну державу. У цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман укотре переконався під час 11-го Щорічного молодіжного форуму стипендіальних програм «Завтра.UA» та «Всесвітні студії». Це приватні загальнодержавні ініціативи, які пропонують молоді можливості навчання й здобуття досвіду в різних галузях.
Такі формати роботи з молоддю особливо важливі й потрібні в період трансформацій і подолання викликів, з якими раніше суспільство не стикалося. Особисте лідерство, зазначив Володимир Гройсман, свого часу дало йому змогу прийти у владу у відносно молодому віці — 28 років і очолити велике місто, яке мало роками накопичені проблеми.
«І нині в нас два варіанти: або змінити країну зсередини і побудувати її якісну й комфортну, або змінити країну проживання. Але друге — то втрата величезного шансу. Так, нам потрібні нові знання, нові технології. Ми поки що економіка і країна пострадянська. І лідерство молоді привносить щось нове, дає підсилення потенціалу, який має Україна», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Прем’єра.
Попри необхідність змін у соціальній сфері — медицині, освіті, побудові нової енергетичної політики, можемо пишатися тим, що ми інноваційна країна. Україна поступово стає фабрикою виноходів і виробництва інноваційного продукту.
Є можливості побудувати й так званий соціальний ліфт, який даватиме змогу молоді прийти в державні органи влади. А звертаючись до молоді, він додав: «Тут у перших рядах делегатів форуму сидять поважні люди, які ствердилися завдяки своєму інтелекту й лідерству. Тож бажаю всім вам свого часу посісти місця в цьому першому ряду».