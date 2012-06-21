Понад два місяці карантину мали вплинути на стан довкілля. Але як? Найбільший вплив, вочевидь, має бути на стан атмосферного повітря в містах. Важливо, що відповідні дані існують. Більше того, їх дуже багато. У кожному великому місті України є кілька стаціонарних пунктів спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України. Тут щошість годин відбирають проби на вміст близько 10 різноманітних домішок. З цього випливає, що кількість визначень за місяць у кожному місті сягає кількох тисяч. Узагальнення цих даних виконує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Крім того, ця установа виконує всі виміри в Києві.
Маючи великий обсяг даних, можна порівнювати, робити певні висновки. Це стосується і окремих домішок, і кількох. Існує інтегральний показник — так званий індекс забруднення атмосфери, в якому враховано забруднення п’ятьма домішками, концентрація яких найбільша відносно гранично допустимої.
Яким же виявився рівень забруднення повітря в найбільших містах України під час карантину? Чи вплинув карантин на стан повітря?
З огляду на те що для забруднення характерна сезонна динаміка, доцільне порівняння цьогорічних даних із торішніми. У квітні цього року повітря в більшості міст стало чистішим. Так, у Львові індекс забруднення атмосфери зменшився з 6,5 до 6,4, Одесі — 15,5 до 11,4, Харкові — з 3,2 до 3,1. А що ж Київ? Столиця в цьому списку вирізнялася тим, що згаданий показник тут збільшився. Але на те була важлива причина, а саме лісові пожежі, які жодним чином карантину не стосувалися. Для періоду, коли пожежі фактично припинилися, а саме з 20 квітня по 18 травня 2020 року, індекс забруднення у Києві становив 9,9, а за той самий період попереднього року — 9,3.
Наведені дані свідчать, що повітря в більшості українських міст протягом карантину стало чистішим. Щодо Києва, то тут ситуація виявилась іншою, що пов’язано з економічною і транспортною особливостями міста. До останніх належить велика роль метро. Тож необхідність діставатися до роботи зумовила те, що машин, а відповідно й заторів у столиці побільшало. Утім, на чистоту повітря, звісно, впливають і погодні умови, зокрема дощ і вітер.
Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,
доктор географічних наук,
Олександр КОСОВЕЦЬ,
директор Центральної геофізичної обсерваторії
імені Бориса Срезневського,
для «Урядового кур’єра»