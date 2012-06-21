Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»

Дослідники експериментальним чином з'ясували, що стати чемпіоном світу із запам'ятовування може будь-яка пересічна людина після 6 тижнів спеціальних тренувань. Досвідчений чемпіон із запам'ятовування може, наприклад, за 15 хвилин запам'ятати прізвища майже 200 незнайомих людей.

При цьому, більшість таких фахівців не успадкували феноменальну пам'ять з народження, а досягли високого рівня майстерності завдяки щоденним тренуванням. Тепер нейробіологи поставили собі за мету з'ясувати, що саме відбувається в мозку людини в процесі розвитку пам'яті.



Міжнародна група дослідників провела такий експеримент. Фахівці зробили томографію мозку серед двадцяти чемпіонів світу із запам'ятовування і звичайних людей: у стані спокою і в процесі запам'ятовування. Потім звичайні люди пройшли півторамісячний курс тренування пам'яті. Після чого всім учасникам експерименту знову зробили МРТ. З'ясувалося, що в стані спокою різниця між мозком чемпіона і новачка виражається у зв'язках між різними відділами кори: зоровою та скроневою ділянками і мережею пасивного режиму роботи мозку, яка активно функціонує, коли людина відпочиває. А під час процесу запам'ятовування кількість зв'язків між нейронами всередині цих зон суттєво відрізнялася.



З’ясувалося також, що всього півтора місяця навчання досить, щоб кількість нейронних зв'язків збільшилася майже до того рівня, який спостерігається у досвідчених чемпіонів із запам’ятовування. Без постійних тренувань ефект шести тижнів навчання зберігається впродовж чотирьох місяців.