Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Не всі підприємці можуть працювати без заборгованості. На Тернопільщині 171 юридична особа не зуміла торік вчасно впоратися з податковими платежами. Але вже уже першого місяця нового року, як поінформували у секторі комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області, бізнесмени виплатили 3,5 мільйона гривень податкового боргу. 117 боржників погасили заборгованість цілковито.
Водночас податківці у січні підготували матеріали щодо восьми суб’єктів господарювання, аби подати заяви до суду та отримати дозвіл на погашення заборгованості за рахунок готівкових чи безготівкових коштів. Сума такого боргу складає майже 13 мільйонів гривень.
13 платників податків – фізичних осіб також не зуміли в необхідний термін сплатити податкові платежі й заборгували 1,7 мільйона гривень. Тож, аби стягнути їхні активи через органи державної виконавчої служби, працівники ДПС підготували відповідні матеріали.