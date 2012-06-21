Україна, рідна мова, вишиванка — сув’язь, що завжди міцно тримає, ідентифікує, надихає українців, хоч би де вони були, мешкали.
Родове коріння Віти Михайлової — у Кропивницькому. Чверть століття вона живе в Туреччині. У курортному місті Анталія 11 років тому організувала громадську організацію «Українська родина». У грудні 2017-го урочисто відкрили тут Український центр, де вирує українське життя, діє суботня українська школа, різні гуртки, втілюють розмаїті проекти, надають різнобічну допомогу співвітчизникам, які живуть у Туреччині. З радістю відзначають українські державні та релігійні свята. Всесвітній день вишиванки — одне з них.
Цьогорічного травня Віта Михайлова разом з учнями суботньої школи, дорослими учасниками «Української родини» у вишиванках пройшла центральними вулицями Анталії. Наші співвітчизники завітали до консульства України, яке відторік працює в цьому місті. Зустріли їх там дуже радо, гостинно. Консул В’ячеслав Хоменко передав громаді книжки для бібліотеки, яку облаштовують в Українському центрі, від Посольства України в Туреччині. Дітей пригостили смаколиками. Хлопчики й дівчатка прочитали вірші. На завершення теплої та щирої розмови всі разом виконали Державний гімн України.
Нинішнього травня «Українська родина» відкрила культурно-мистецький простір. І захід розпочали з лекції «Українська мова: дивуватися — не передивуватися» і доброчинної акції зі збирання українських книжок. Тепер українородинці зайняті турботами з відкриття в Анталії парку української культури, де постане й погруддя Тараса Шевченка.