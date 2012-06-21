Виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ) 2020 року незадовільне. Таку оцінку віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський оприлюднив під час наради за участі державних оборонних замовників. Він назвав причини ситуації: затримки з укладанням контрактів, неповне авансування й несвоєчасне постачання оплаченої продукції.

Як зазначають у Службі віцепрем’єра, хоч нині ДОЗ ще належить до компетенції Мінекономрозвитку, Мінстратегпром не стоїть осторонь проблемних питань щодо його виконання більшістю держзамовників.

Під час наради акцентовано на необхідності дотримання рішень Президента й уряду, що визначають пріоритети формування ДОЗ у межах реалізації цільових держпрограм, реформування й розвитку ОПК, створення виробництва боєприпасів і продуктів спецхімії. Олег Уруський наголосив на необхідності вжиття держзамовниками невідкладних заходів, які забезпечать безумовне виконання завдань ДОЗ і ефективне використання коштів держбюджету, спрямованих на фінансування потреб оборони та безпеки. Порушували й питання активізації всіх відомств і держзамовників для своєчасного формування ДОЗ наступного року.

Того самого дня Олег Уруський провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою-Кронін. Він розповів про становлення Мінстратегпрому й реформування ОПК. За його словами, роботу над законом щодо особливостей реформування підприємств ОПК державної форми власності завершено, очікують на його ухвалення. А Стратегію розвитку ОПК гармонізують із новими реаліями та рішеннями РНБО.

Лариса Ґаладза-Кронін зазначила, що уважно стежить за процесами трансформації в Україні. Звернула увагу на події навколо ДК «Укроборонпром» і Державного космічного агентства, реформ ОПК і подальших кроків Мінстратегпрому.

Міністерство не втручатиметься у господарську діяльність підприємств стратегічних галузей промисловості, окрема складової якої — оборонна промисловість.

«Значну частину вжитих кроків зосереджено на прискоренні реформ і підвищенні ефективності системи управління галуззю, — повідомив урядовець. — Передача окремих підприємств авіагалузі до юрисдикції Мінстратегпрому — перший крок на шляху формування нового середовища, де існуватимуть дві державні холдингові компанії, серед яких «Аерокосмічні системи України». Така робоча назва. Коли підприємства передадуть до Мінстратегпрому, розпочнеться процес їх корпоратизації відповідно до стандартів ОЕСР».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»