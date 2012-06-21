У Святогірську на Донеччині відбулося чергове заняття з дітьми, яких наполегливо продовжують вчити поводженню у разі виявлення ними вибухонебезпечних предметів. Цього разу фахівці Головного управління ДСНС України в Донецькій області та співробітники Національної поліції зустрічалися з малими відпочивальниками у дитячих таборах «Лісова казка» і «Яструбок». Рятувальники, прихопивши з собою відповідні наочні матеріли, ознайомили дітей із різноманітними вибуховими пристроями та розповіли про порядок правильних дій у тому випадку, якщо натрапили на небезпечні знахідки під час прогулянок у лісі, на березі річки чи озера. Насамперед піротехніки звернули увагу на «залізяки», які становлять реальну смертельну небезпеку: артилерійські снаряди, міни, гранати, детонатори та інші різні набої. Школярам наполегливо рекомендували ні в якому разі не чіпати підозрілі предмети, оскільки вони навіть після тривалого перебування у землі чи воді можуть вибухнути від тертя, струсу чи інших необережних дій.
На жаль, притаманні цьому віку непосидючість, допитливість та пошук нових вражень і пригод подовжують список юних потерпілих від вибухонебезпечних знахідок. Днями дуже серйозні поранення отримав 13-річний мешканець села Златоустівка Волноваського району. Серед білого дня хлопчик знайшов на трасі, неподалік якої мешкає, патрон середнього розміру, а коли приніс його додому і почав розбирати, стався вибух. З численними пораненнями кишечника, очей та руки підлітка спершу відвезли до місцевої та районної лікарень, а далі до Маріуполя. За словами медиків міської лікарні №3, стан уже прооперованого потерпілого залишається важким, а батьки хлопця тепер збирають кошти на лікування.