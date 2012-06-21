У Рівненському обласному ліцеї-інтернаті, що є комунальним закладом обласної ради, вже не перший рік діють унікальні класи кобзарства, де хлопчиків навчають грі на національному інструменті – кобзі й у такий спосіб бережуть наші традиції. Втім, відповідно до Закону «Про загальну середню освіту», до початку нового навчального року має відбутися зміна типу шкіл-інтернатів. Тоді заклад матиме наукове спрямування, що унеможливить роботу на його базі класів художньо-естетичного напряму «Кобзарство». «На настійні прохання батьків юних кобзариків депутати обласної ради звернуться до народних депутатів від Рівненщини щодо внесення змін до згаданого Закону, які дозволили б цим, можливо, єдиним в Україні, класам працювати на базі ліцею».
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