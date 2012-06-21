Художня інсталяція, яку демонструють у Бруклінському ботанічному саду в Нью-Йорку, намагається відповісти на це запитання. Ця вегетаріанська колискова звучить з великих жовтих рогів, засіяних насінням кукурудзи на ділянці землі. У міру росту саджанців їх звуки також будуть записуватися.
«Вони спілкуються одне з одним», – каже Едрієнн Адар, художниця, яка створила цю інсталяцію «Sonic Succulents: Звуки і вібрації рослин», що демонструватиметься до 27 жовтня. «Але ми не їхня аудиторія».
Рослини просять нас слухати їх і міркувати про те, що ми відчуваємо: «Це змушує нас думати про рослини по-іншому? Як це змінює нашу думку і наше ставлення до них? Тому що вони роблять свою справу, і що ми будемо відчувати, якщо рослини зникнуть?»
Тихої ночі фермери кажуть, що чують, як росте кукурудза. Але для більшості інших почути звуки, які «вимовили» рослини, не можна без спеціальної технології.
Едрієнн Адар сподівається викликати в людей нове сприйняття від цих фотосинтезуючих організмів: не сприймати рослини, як неживі об'єкти, якими управляють люди, а ставитися як до них, як до живих мешканців, які живуть на нашій планеті, як і ми.
Вчені виявили, що кукурудза росте краще при дії звуків на частотах від 200 до 300 герц. Відтворення звуків для гірчичних рослин підвищує виживання в умовах імітації посухи. Звук затримує дозріванням томатів. Боби, огірки і рис росли краще, реагуючи на певні звуки. Полуниця стала густішою; коріння ківі і рису, довше. Звук привів коріння до води.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»