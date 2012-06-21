Квіти зазвичай дарують жінкам. Їх ставлять на стіл для краси. Але нас цікавить те, що багато квітів... годяться для їжі.

Троянди відносяться до роду шипшини і діляться на тисячі сортів і гібридів. Багато з них використовуються в харчовій промисловості – для виробництва чаю, шербету та джемів.

Порошок з квітів лаванди використовують у багатьох кухнях світу як вишукану приправу, ним посипають салати і м'ясо ніби сіллю або перцем. Крім того лаванда використовується у виробництві десертів.

Дикорослих бузок не варто вживати в їжу – рослина отруйна і може викликати розлад шлунку. Проте, деякі сорти, використовують для виготовлення морозива і сиропу для коктейлів.

Тюльпан містить речовину туліпалін А, що захищає рослину від захворювань, але при цьому є сильним алергеном для людей. Тим не менш, деякі сорти тюльпанів спеціально вирощують для вживання в їжу, і в них туліпаліну А майже немає (або немає зовсім).

Орхідеї використовуються в їжу досить часто, хоча мало хто про це підозрює. Ваніль, наприклад, виготовляють саме з плодів декількох видів орхідей. Також квіти орхідних потрапляють у соуси до м'яса і заварюються як чай.

Гвоздика в кулінарії в основному застосовується як пряність. Крім того квіти гвоздики додають в домашнє вино, наприклад – в глінтвейн.

Кульбабка – їжа нехитра, її активно їли ще з найдавніших часів. Молоде листя і стебла рослини використовуються в салатах і борщах, з квітів роблять варення і вино, а також «Рей мед».

Фіалки з роду садових братчиків іноді використовуються в овочевих і фруктових салатах. Фіалка запашна також підходить для десертів і напоїв.

Хризантеми досить популярні в азіатських країнах не тільки як лікарська рослина, але і як харчова. Її пагони, листя і суцвіття використовують у салатах і десертах, їдять і в сирому вигляді.

Як не дивно, іноді відмінні страви можна приготувати з добре відомих нам видів квітів, від яких ми б ніколи не подумали відкусити пару пелюсток.

Втім, сказане здебільшого все-таки відноситься до спеціально вирощених сортів квітів, а не до куплених на свято букетів.