Сьогодні інтернет-магазин є майже в кожній солідній компанії. Таке онлайн-представництво допомагає організовувати рекламу, вести торгівельну чи громадську діяльність, працювати цілодобово. Сайт, соціальна мережа, Ютуб-канал, боти у месенджерах не потребують відпусток, лікарняних, не мріють вони про підвищення і отримання заробітної плати чи соціальних пільг. Але щоб ці помічники бізнесу ефективно працювали, потрібно спочатку все це професійно налаштувати.

На які спеціальності є попит

Перейдіть за посиланням: kabanchik.ua/rabota і побачите, які професії нині затребувані, і в яких фахівцях зацікавлені роботодавці.

1. Програмісти. Вони здатні створити сайт за вашим технічним завданням. Це може бути соціальний чи міський ресурс, сайт-візитка чи інтернет-магазин. Ці фахівці створять будь-який додаток для конкретної опції, під'єднають до сайту платіжні реквізити чи інші «фішки».

2. Дизайнери. У цій спеціалізації реалізується дуже багато навичок: від поліграфії і веб-графіки до моушена і анімації. Більшість замовників розуміють, що варіантами спрощеного дизайну нині нікого з відвідувачів сайту не здивуєш, тому готові інвестувати в розробку індивідуального рішення.

3. Контент-менеджери стають редакторами сайтів, їхнє завдання полягає у наповненні інтернет-ресурсу оригінальним контентом, фотографіями, додаванням відео-роликів.

4. Копірайтер ─ людина, яка просуває бізнес рекламними та іміджевими статтями. Вона вміє влучно сказати про головне, талановито опише презентацію чи товар, який продається, знає, як створити оригінальний текст, від якого неможливо відірватися, поки не дочитаєш до останньої крапки. Цей фахівець здатний за допомогою лендінгу викликати у читача бажання щось замовити чи купити, або залишити власні координати. Копірайтер-маркетолог є найбільш цінним кадровим працівником, спроможним розробити поетапну стратегію просування сайту і визначити, які саме маркетингові кроки приведуть до підвищення прибутку.

5 Рерайтер ─ це фахівець трохи іншої категорії. У його завдання входить зміна готової інформації таким чином, щоб пошукові системи не вважали її плагіатом (повторенням).

6. Складач тексту і транскрібатор. Вакансія підходить тим, хто любить передруковувати інформацію із сканованих документів, рукописного тексту, відеоматеріалів.

7. Людина, яка вміє знайти бажану інформацію або фото. Буває, що потрібно терміново зібрати базу телефонів, електронних адрес потрібного профілю, а витратити на це доведеться від декількох годин до тижня. Бізнесмену простіше заплатити за таку послугу.

8. Рекламіст у соцмережах. SMM-фахівців використовують, щоб збільшити потік трафіку з Однокласників, Інстаграму, Телеграму, ВКонтакті.

9. Сео-оптимізатор. Ця людина планує стратегію просування сайту і виведення його на перші позиції Гугла і Яндекса.

10. Перекладачі документів, літредактори, репетитори також знайдуть роботу у віддаленому форматі.

Шукати клієнтів через інтернет

Як бути, коли ваша професійна діяльність пов'язана з наданням послуг на території клієнта або шляхом офлайн-взаємодії з ним? Кур'єр з доставки, няня для дитини, медсестра за доглядом важко хворої людини, майстри, що надають послуги з ремонту, сантехніки, електрики ─ таких фахівців перераховувати можна довго.

Їм інтернет допоможе оприлюднити резюме, рекомендацію, розповісти про свої вміння, прорекламувавши реальні можливості. Більшість, тих, хто шукає роботу, таким чином, розміщуючи свою анкету, знаходять нову роботу.

Що стосується підробітку, тут краще вийти на готові замовлення, а не чекати, коли «тебе» побачать по об'яві або анкеті.

Як знайти ресурс з потенційними клієнтами

Дев'ятий рік в Україні працює сервіс замовлення послуг «Кабанчик». Якщо ви про нього раніше не чули, але розглядаєте всі можливості, що реально дозволяють покращити матеріальне становище, настав час для знайомства. Платформа з'єднує тисячі замовників і виконавців. Клієнт публікує проект, на який може відгукнутися кожен, хто зареєстрований на Kabanchik.ua.

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