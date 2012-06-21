Закриють на карантин садочки та школи, не працюватиме громадський транспорт

Київський міський голова Віталій Кличко попередив, що якщо ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, тоді міська влада буде змушена запровадити більш суворі обмеження.

Про це Кличко заявив на брифінгу в середу.

«Ми зараз слідкуємо за ситуацією в навчальних та виховних закладах і загалом за динамікою захворювання та госпіталізацій. Якщо ситуація не покращиться, міська влада буде змушена запровадити більш суворі обмеження», – сказав Кличко.

За його словами, обмеження стосуються роботи садочків та шкіл, і роботи громадського транспорту.

«Я хочу, щоб це зрозуміли всі ті, хто без нагальної потреби катається містом, ходить без маски, ті, хто ігнорує правила. А потім у нас стоять черги зі швидких під лікарнями і помирають до 40 хворих щодоби. Як ще пояснити, щоб люди зрозуміли, що їх намагаються вберегти?», – наголосив він.