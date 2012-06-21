Японський уряд з 28 грудня закриває кордони і припиняє видачу в'їзних віз іноземцям на тлі ускладнення епідеміологічної ситуації. Обмеження діятимуть щодо громадян усіх країн і регіонів світу як мінімум до кінця січня 2021 року, повідомляє газета The Asahi Shimbun.

Виняток становлять одинадцять азіатських держав, з території яких японці продовжать приймати бізнес-місії. Йдеться зокрема про Китай, Південну Корею, Таїланд і В'єтнам.

Журналісти підкреслюють, що уряд збирається посилити контроль щодо тих японських громадян, хто повертається на батьківщину з короткострокових закордонних відряджень. Після прибуття їм необхідно буде пройти двотижневий карантин, який раніше був скасований.

Крім цього, пасажирам, які прибувають до Японії з країн, на території яких було зафіксовано випадки зараження новим штамом коронавірусу, буде потрібно пред'явити співробітникам імміграційного контролю довідку з підтвердженням негативної реакції на COVID-19. Важливо, що PCR-тестування необхідно пройти не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

Японська влада з тривогою спостерігає за ростом швидкості поширення інфекції на території держави. Тут за останній тиждень добовий приріст нових пацієнтів з позитивними пробами на коронавірус щодня оновлював рекорди. В цілому на японських островах за весь час пандемії зафіксовано вже понад 180 тисяч інфікованих. Влада побоюється перевантажень медичної системи, яка може не витримати напливу великої кількості хворих.

Стурбованість кабінету міністрів пов'язана ще і з виявленням в країні перших випадків зараження новим штамом коронавірусу. П'ять хворих пасажирів в середині грудня різними рейсами прибутку на японський архіпелаг з Великобританії. Симптоми небезпечного захворювання проявилися тільки у одного з них.

Пізніше стало відомо ще про двох інфікованих вірусом. Відповідний діагноз поставили пілотові цивільного повітряного судна, який 16 грудня прилетів із Сполученого Королівства. Згодом виявилося, що льотчик заразив свою дружину. Японські експерти попереджають, що новий різновид інфекції в змозі швидко розійтися країною.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»