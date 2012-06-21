Японські інженери покажуть пристрій для «управління настроєм». Девайс, стилізований під програвач, він показуватиме зображення, програвати музику і виробляти приємні запахи.
9 червня, апарат Multi Sensory Device XVG-01 продемонстрували на виставці CES Asia 2019, яка пройде з 11 по 12 червня в Шанхаї (Китай). Він складається з дерев'яного корпусу, круглого дисплея, а також трубки, з якої, судячи з усього, будуть виходити запахи.
За словами батьків, пристрій ідеально підходить для створення в приміщенні відмінного настрою. Як наголошується, поставки Multi Sensory Device XVG-01 в Японії почнуться в кінці поточного - початку наступного року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»