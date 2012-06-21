Угоду між урядами України та Японії про надання гранту на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, зокрема апарату магніторезонансної томографії, підписали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Японії в Україні Такаші Кураі. Сума гранту становитиме 200 мільйонів японських єн (приблизно 1,82 мільйона доларів США). А медичне обладнання надасть доступ до якісної і вчасної діагностики майже 400 тисячам пацієнтів, серед яких будуть не лише прикордонники, а й широке коло наших громадян.

«Нині, коли наша держава й весь світ протидіють пандемії коронавірусу, критично важливо мати сучасне медичне обладнання для швидкої та якісної діагностики захворювань. Я вдячний японській стороні за цю вчасну підтримку зусиль уряду України з протидії COVID-19», — цитує слова Дмитра Кулеби пресслужба МЗС.

Він високо оцінив незмінну позицію Японії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та необхідності подальшого санкційного тиску на Росію для деокупації Донбасу та Криму.