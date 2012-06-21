Три напрями для подальшої співпраці з Україною запропонував парламентський віцеміністр закордонних справ Японії Кендзі Ямада. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, який перебуває в Торонто (Канада) на Ukraine Reform Conference.
«Ішлося, по-перше, про розвиток інфраструктури в Миколаївській області: розвиток порту та будівництво об’їзного мосту через річку Південний Буг. Проєкт зі зведення мосту вже проаналізували фахівці Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
По-друге — про управління відходами. Уряд України схвалив Нацстратегію управління відходами до 2030 року, розробили й готують до прийняття відповідні закони, проте для нас також важливе залучення японських технологій. І третій пріоритетний напрям співпраці — соціальний розвиток чорнобильської зони відчуження. Плануємо трансформувати її в інвестиційну зону. Вже створено умови сонячної енергетики, проте потрібно вирішувати й питання соціального спрямування. Сподіваємося на обмін досвідом з японськими спеціалістами щодо розвитку цієї території», — цитує Геннадія Зубка його служба.
У свою чергу Кендзі Ямада наголосив, що пріоритет Японії — насамперед не розвиток інфраструктури, а людський розвиток.