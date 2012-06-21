Портативний пристрій, який здатний за 30 секунд знищити майже 100% вірусів COVID-19, створили в Японії. Про це повідомили в японському виданні Mainichi.

Прилад отримав назву Handy UV emitter, він випромінює імпульси глибокого ультрафіолету. Як стверджують розробники, довжина випромінюваного приладом УФ-світла становить 280 нм, їх оптична потужність дорівнює 70 мілівата.

У повідомленні йдеться, що частинки вірусів може знищити хвиля світла довжиною 260 нм, проте прилад, здатний створювати такі хвилі, й служити майже 2000 годин. Однак при довжині хвилі в 280 нм термін служби можна збільшити приблизно в 10 разів.

За результатом тесту прилад зміг побороти 99,99% вірусів за 30 секунд, при цьому відстань між ним і поверхнею склала 5 см.

Нині творці пристрою мають намір знайти виробника світлодіодів, щоб розробка могла бути швидко запущена в серійне виробництво. У перспективі її будуть використовувати для очищення повітря, наприклад, в кондиціонерах та інших пристроях.

«Урядовий кур’єр» раніше повідомляв, що турецькі вчені розробили прилад, здатний діагностувати COVID-19 за 10 секунд. Прилад отримав назву Diagnovir. Апарат здатний виявляти коронавірус в зразках слини. Проба змішується зі спеціальним розчином і поміщається в прилад, оптична система змінює колір світіння при виявленні COVID-19.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»