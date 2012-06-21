Колектив Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна дарує шанувальникам талановиті вистави, з-поміж яких давно знані. А цими днями відбувся прем’єрний показ спектаклю на дві дії «Назар Стодоля» за драмою Тараса Шевченка, яка для щепкінців знакова. Як розповів директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, 1933 року творчий літопис колективу розпочався саме із цього твору Кобзаря. За майже дев’ять десятиліть «Назара Стодолю» ставили різні режисери-щепкінці, серед яких і світлої пам’яті заслужений артист Олександр Рибчинський. За відновлення його роботи взявся молодий режисер Артемій Аніщенко. Завдяки блискучій грі акторів, яскравим костюмам, чудовій хореографії та вишуканому музичному оформленню вистава припала до душі численним глядачам. У ній задіяні найкращі сили театру, серед яких народна артистка України Євгенія Серебрякова, заслужені артисти Сергій Медін, Анатолій Красовський, Ольга Богомолова, Наталія Нерянова, Семен Немировський, артисти Артем Кнопік, Юрій Кулик, Марія Корінна, Олена Оноприйко, Олександр Середа та Віталій Панченко, оркестр театру під орудою заслуженого працівника культури України Віталія Таміліна, а також хор, балет, солісти-вокалісти.
БРАВО!