Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З початку нинішнього року на користь дітей Сумщини в рамках виконання вимог Закону «Чужих дітей не буває» стягнуто 79 мільйонів гривень, що стало конкретним результатом застосування різних законодавчих важелів.
Про це повідомила очільниця юстиції області Ірина Свистун, яка наголосила, що боротьба з горе-батьками продовжуватиметься і надалі.
Віднедавна злісних неплатників аліментів обмежили ще й у праві на полювання.
Так, якщо аліментний борг перевищує піврічний термін, такі мисливці-батьки можуть забути про полювання. Сьогодні їх нараховується понад 3500.
Тож перед тим, як вирушати на мисливські угіддя, любителі дичини повинні перевірити, чи немає за ними боргу перед власними дітьми.