Скаргу України про порушення Росією прав людини в окупованому Криму Європейський суд з прав людини задовольнив частково. «У рішенні у справі «Україна проти Росії» стосовно Криму Європейський суд з прав людини більшістю голосів оголосив, що заява частково прийнятна», — цитує УНІАН текст рішення суду.

Справа стосується звинувачень України на адресу РФ у систематичних порушеннях Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в окупованому Криму. У скарзі український уряд обстоює позицію, що РФ після окупації Криму з 27 лютого 2014 року порушує цей документ: статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона нелюдського поводження і тортур), стаття 5 (право на свободу і безпеку), статтю 6 (право на справедливий суд), статтю 8 (право на повагу приватного життя), статтю 9 (свобода релігії), статтю 10 (свобода думки) і статтю 11 (свобода зібрань). Наша країна також скаржиться на порушення статті 14 (заборона дискримінації), статті 1 протоколу №1 (захист власності), статті 2 протоколу №1 (право на освіту) і статті 2 протоколу №4 (свобода пересування).