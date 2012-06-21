На Херсонщині зібрано перший мільйон тонн ранніх зернових. Такий результат досягнуто на тиждень раніше, ніж у минулому році. На даний момент намолочено перший мільйон із 55% від загальної площі, що підлягає збиранню. Середня врожайність по області становить 28,4 центнера зерна з гектара. Найбільших показників по намолоту ранніх зернових досягли сільгоспвиробники Новотроїцького та Голопристанського районів. Хліборобів привітав голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який зазначив – «сьогодні, коли тисячі наших земляків змушені захищати рідну землю від агресора, аграрії, зокрема комбайнери, трактористи, агрономи, механізатори – завзято працюють у тилу над забезпеченням і зміцненням продовольчої безпеки держави. Самовідданою працею аграрії вкотре засвідчили, що наша область по праву посідає гідне місце серед провідних агропромислових регіонів України. Глибока шана працьовитим рукам, що не знають втоми!».