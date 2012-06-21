На Херсонщині зібрано перший мільйон тонн ранніх зернових. Такий результат досягнуто на тиждень раніше, ніж у минулому році. На даний момент намолочено перший мільйон із 55% від загальної площі, що підлягає збиранню. Середня врожайність по області становить 28,4 центнера зерна з гектара. Найбільших показників по намолоту ранніх зернових досягли сільгоспвиробники Новотроїцького та Голопристанського районів. Хліборобів привітав голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який зазначив – «сьогодні, коли тисячі наших земляків змушені захищати рідну землю від агресора, аграрії, зокрема комбайнери, трактористи, агрономи, механізатори – завзято працюють у тилу над забезпеченням і зміцненням продовольчої безпеки держави. Самовідданою працею аграрії вкотре засвідчили, що наша область по праву посідає гідне місце серед провідних агропромислових регіонів України. Глибока шана працьовитим рукам, що не знають втоми!».
АПК