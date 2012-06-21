Під час онлайн-зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та віцепрезидента Європейської комісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Мароша Шефчовіча обговорено шляхи активізації співпраці та побудови стратегічного партнерства між ЄС та Україною у сфері критичної сировини.

Денис Шмигаль наголосив, що основна мета економічної співпраці України з Європейським Союзом –– подальша інтеграція України у внутрішній ринок ЄС, як це закріплено в положеннях Угоди про асоціацію. Для України важливо ініціювати спільний проєкт із геологічного вивчення рудовиявлення корисних копалин і протягом 2021 року підготувати до аукціону кілька родовищ тих мінералів, які належать до стратегічного переліку Євросоюзу, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Прем’єр-міністр підтримав започаткування Європейського альянсу критичної сировини: «Упевнений, українські стейкхолдери приєднаються до діяльності альянсу і налагодять взаємовигідну співпрацю з європейськими партнерами».

Денис Шмигаль запропонував застосувати інноваційний кластерний підхід у розвитку співпраці в сировинній галузі: «Ми могли б розглянути можливість будівництва на території України заводу з виробництва акумуляторів для електрокарів або виробництва електроавтобусів, які могли б постачати у країни Європи та на інші світові ринки».