Політика українського уряду, попри всі виклики міжвиборчого періоду, незмінна: макроекономічна стабільність, зростання економіки, проведення структурних реформ. І підтримка наших стратегічних партнерів, передусім Європейського банку реконструкції та розвитку, має істотне значення. Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Вони обговорили поточну економічну ситуацію в державі, перспективи відновлення співпраці з іншими партнерами, передусім Міжнародним валютним фондом, торкнулися теми енергетичних реформ, процесу анбандлінгу НАК «Нафтогаз України», відновлення великої приватизації.
Пан Чакрабарті в Києві вже водинадцяте, що доводить стратегічний характер відносин банку з Україною, яка входить до ТОП-5 його партнерів. ЄБРР — найбільший інституційний інвестор у нашу економіку, він кумулятивно вклав в Україну 13,5 мільярда євро за 427 проєктами, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.