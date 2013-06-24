Укрзалізниця та Міністерство фінансів України підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, завдяки якій залізниця отримає майже 100 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За словами голови правління АТ«Укрзалізниця» Олександра Камишіна, ці кошти компанія направить на організацію вантажних та пасажирських перевезень, евакуаційних рейсів, поточні ремонти та розвиток залізниці.

«На початку літа завдяки підписанню подібної угоди Укрзалізниця змогла отримати 50 млн євро, які було використано на подолання наслідків атак росії на залізничні об'єкти», — зазначив він.

Також керівник Укрзалізниці подякував партнерам за системну підтримку українських залізничників та багаторічну плідну співпрацю.

Нагадаємо, що раніше голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін назвав рішення про репрофілювання існуючого кредиту ЄБРР на підтримку ліквідності компанії першим кроком у новому «Плані Маршалла» для відбудови України.