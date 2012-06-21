Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Німеччина є єдиною країною на Європейському континенті, де залишилося стабільне економічне зростання. Експерти впевнені: у складні часи панування коронакризи ця країна зуміла досягти цього завдяки тому, що завжди орієнтувалася не на туризм, які інші держави ЄС, а на промислове виробництво та експорт.

Про це повідомила агенція Bloomberg.

Так, приміром, в Іспанії у другому кварталі 2020 року падіння економіки склало 18,5%. Зменшення ВВП цієї країни стало рекордним за всю історію, починаючи з 1970 року.

В Італії, як зазначає агенція Istat, у другому кварталі 2020 року падіння ВВП склало 12,4% відносно першого кварталу цього ж року. Останній раз таке падіння показника спостерігалося лише в 60-х роках 20 сторіччя.

Французький національний інститут статистики та економічних досліджень обрахував показник падіння ВВП країни у другому кварталі 2020 року. Він становив 13,8%. Такий низький показник уперше реєструється в країні.

Європейські економісти вважають, що в четвертому кварталі 2020 року у країнах ЄС також буде спад на фоні другої хвилі пандемії COVID-19.