Понад тисячу платників вже виявили бажання сплачувати кошти через єдиний рахунок. До Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, внесено 1007 платників податків. Вже сплачено 2,9 млн гривень.

Такий спосіб сплати податків є комфортним, оскільки скорочує фінансові витрати і час на формування розрахункових документів. Через єдиний рахунок можна сплатити всі поточні платежі, податковий борг за такими платежами та недоїмку з єдиного внеску, грошові зобов’язання, які визначено на підставі податкових повідомлень-рішень. Єдиний рахунок для сплати податків запроваджено з 1 січня 2021 року, нагадує Державна податкова служба. Щоб перейти на нього, потрібно здійснити три простих кроки. Перший — через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001. Другий — отримати квитанцію про внесення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок. Третій — надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.