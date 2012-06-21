Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з Президентом України Володимиром Зеленським допомогу країні у боротьбі з коронавірусом (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це фон дер Ляєн написала у Твіттері.

«Завжди рада поговорити з Президентом Зеленським. Євросоюз хоче допомогти Україні в боротьбі з COVID-19, зокрема, доти, поки вакцини не будуть доступні через (механізм – ред.) COVAX», - повідомила фон дер Ляєн.

Вона також заявила про тверду підтримку програми реформ в Україні, серед яких судова система і боротьба з корупцією дуже важливі.

Як повідомляв Укрінформ, на початку січня Єврокомісія отримала лист від 13 країн ЄС із проханням прискорити надання допомоги у боротьбі з пандемією COVID-19 для країн "Східного партнерства" – Україні, Грузії, Молдові, Вірменії, Азербайджану і Білорусі.