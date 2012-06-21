Реалізація проекту газопроводу «Північний потік-2» в обхід України поступово знищить конкуренцію на європейському газовому ринку. А зиск від такого шантажу російського Газпрому отримає лише російська сторона. Таке переконання під час конференції «Російсько-український газовий спір — наслідки для Західної Європи» висловив головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
«Ми говоримо, що правила є правила. Саме тому українці почали Революцію гідності. Ми дивилися на Європу як на регіон, де люди справді серйозно ставляться до цінностей. Ідеться не про гроші, а про верховенство права, справедливості, гідності. Саме на цьому ґрунтувалася наша позиція в арбітражі, й саме тому ми перемогли. Тепер говоримо: реалізація проекту «Північний потік-2» порушує європейське законодавство і призведе до незворотних наслідків, поступово вб’є конкуренцію на європейському газовому ринку під дією газового шантажу Газпрому», — каже фахівець.
«Північний потік-2», нагадує УНІАН, передбачає дві нитки газогону загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його будівництво мають розпочати цьогоріч й завершити до кінця 2019-го. Завдовжки він сягатиме 1220 кілометрів і з’єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Україна виступає проти цього будівництва, адже нова російська труба жодним чином не сприятиме диверсифікації поставок газу до ЄС і не забезпечить доступу до нових його джерел.