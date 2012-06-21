Лист від президента Європейської ради Шарля Мішеля і президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками 22-го саміту Україна — ЄС надійшов на адресу Президента Володимира Зеленського. Цього року щодо України розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планують поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній галузях, готують до підписання угоду про спільний авіаційний простір, розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, сповістили лідери ЄС. Там підтримуватимуть Україну в боротьбі з COVID-19.

Інституції ЄС готові співпрацювати над виконанням критеріїв для надання нашій державі другого траншу макрофінансової допомоги. Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в отриманні вакцини проти коронавірусу, повідомляє Офіс Президента. Підписанти підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, нормандського формату переговорів і дипломатичних зусиль України в контексті анексії Росією АР Крим.