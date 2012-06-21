Рада ЄС додала імена п’ятьох осіб до санкційного списку, куди увійшли причетні до організації та проведення незаконних виборів президента РФ у Криму, йдеться в повідомленні Ради ЄС. «Особи, внесені до списку, підлягають обмежувальним заходам через свої дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, через участь у проведенні виборів російського президента у незаконно анексованому Криму та місті Севастополь», — йдеться в документі. Ці п’ять осіб обіймали відповідальні посади у виборчих комісіях Криму. Санкції ЄС проти них включають заборону на в’їзд до Євросоюзу та заморожування активів у європейських банках. Таким чином, кількість осіб, внесених до санкційних списків ЄС, запроваджених внаслідок анексії Криму та військової агресії на Донбасі, зросла до 155. Рішення Ради ЄС привітав Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці, де наголосив, що покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету й територіальної цілісності України буде неминучим.
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