У своїй діяльності в чорноморському регіоні Євросоюз керуватиметься принципами незалежності, суверенітету й територіальної цілісності. А також Конвенцією ООН з морського права включно з вільною навігацією, наголошуючи на відданості політиці невизнання незаконної анексії Криму. Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо залучення Євросоюзу до чорноморської регіональної співпраці, повідомляє спеціальний кореспондент «Урядового кур’єра» у Брюсселі Вікторія Власенко.
На сьогодні країни ЄС мають змогу ефективніше використовувати нові можливості для економічного розвитку і транспортного сполучення в регіоні. Особливо актуальні спільні дії у галузях транспорту та енергетики, навколишнього середовища, вважають у Раді ЄС.
Тему співпраці країн Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) та ЄС обговорюватимуть на конференції високого рівня, яка відкривається сьогодні у Брюсселі. Україну на цьому заході репрезентуватиме представник нашої держави при ЄС Микола Точицький.