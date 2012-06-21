Рада ЄС під час саміту в Брюсселі ухвалила рішення продовжити кримські санкції ще на рік. «20 червня 2019-го рада продовжила застосування обмежувальних заходів у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та Севастополя до 23 червня 2020 року», — йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою ради ЄС.
Обмежувальні заходи містять заборону на імпорт до ЄС товарів із Криму і Севастополя, на інвестиції в економіку Криму, експорт певних товарів і технологій до Криму, зокрема в галузі транспорту, телекомунікацій та енергетики. Санкції забороняють туристичним фірмам країн ЄС вносити до пакета своїх послуг кримські принади. Зокрема європейські круїзні лайнери не можуть заходити у кримські порти.
У раді ЄС окремо нагадали про декларацію глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні від 17 березня 2019 року, в якій ішлося, що через п’ять років після незаконної анексії Криму й Севастополя Росією ЄС залишається непохитним у підтриманні суверенітету України та її територіальної цілісності.
Рішення ради схвалив Представник України при ЄС Микола Точицький і закликав до посилення міжнародного тиску на РФ, що слугуватиме ключовим елементом для деокупації Криму.
Крім річного пакета кримських санкцій, рада ЄС продовжила на шість місяців і секторальні санкції проти Росії, які було запроваджено через невиконання Москвою мінських домовленостей. Ці санкції поширюються на банківський, фінансовий та енергетичний сектори РФ. Як повідомив у Twitter речник президента Європейської ради Пребен Ааманн, рішення про подовження секторальних санкцій було ухвалено одностайно через те, що нема прогресу у виконанні мінських угод.
Проте подовженням антиросійських санкцій рада ЄС не обмежилася. По завершенні засідання глави держав ЄС ухвалили висновки, в яких чітко зафіксовано позицію офіційного Брюсселя щодо агресивної політики Кремля. Вони закликали Москву без жодних додаткових умов звільнити 24 захоплених українських моряків і три судна ВМС ЗСУ, а також забезпечити безперешкодний прохід суден Керченською протокою відповідно до міжнародного права. Окрім того, рада ЄС засудила видачу російських паспортів українським громадянам на окупованому Донбасі, оскільки це порушує мінські домовленості, й наголосила, що готова у зв’язку з цим розглянути додаткові заходи впливу на порушника.