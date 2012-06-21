У Брюсселі 11 лютого відбулося сьоме засідання Ради асоціації Україна – ЄС з участю верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Виконання «зеленої угоди» як частина боротьби зі зміною клімату матиме глибокі геополітичні наслідки. Про це заявив під час відповіді на запитання журналіста Радіо Свобода на пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна – ЄС верховний представник Європейського союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Радіо Свобода.

Також Боррель запевнив, що Євросоюз залишається непохитним у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і продовжуватиме застосовувати економічні санкції до Росії до виконання нею Мінських домовленостей.

У свою чергу, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що засідання Ради асоціації засвідчило важливість подальшого зміцнення економічної інтеграції України з Європейським союзом на основі Угоди про асоціацію.

Під час відповіді на запитання журналіста Радіо Свобода він прокоментував можливість зняття санкцій з Олександра Януковича, сина колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього першого віцепрем’єра й ексголови Національного банку України Сергія Арбузова і ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Прем’єр також зазначив, що співпраця між Україною та ЄС продовжиться у галузі наукових досліджень, освітніх проєктів, міграційної політики, кібербезпеки, цифровізації й інших сферах.