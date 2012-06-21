Єврокомісія рекомендує громадянам Євросоюзу уникати непотрібних поїздок до Швеції та ще дев'ятьох країн ЄС. Про це повідомляє Nyhetssajten Europaportalen.

«Слід утриматися від подорожей до країн з високим рівнем ризику зараження коронавірусом», – говорить комісар ЄС Ільва Йохансон. У список таких країн входять Швеція, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Ірландія, Литва, Словенія, Латвія, Естонія, Кіпр та Мальта.

Але тим, кому все ж необхідно поїхати у ці держави, Єврокомісія рекомендує здавати тести на COVID-19 і піти на карантин на термін до двох тижнів.

У Єврокомісії пояснили, що список неблагополучних з точки зору поширення COVID-19 країн був складений таким чином: держави з 500 або більше новими випадками коронавірусу за останні два тижні на 100 000 жителів класифікуються як країни високого ризику.

Найбільш складна ситуація з точки зору зараження коронавирусною інфекцією уШвеції. За весь час пандемії там зафіксовано понад 547 тисяч випадків, померли 11005 осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»