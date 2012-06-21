Вітчизняний експорт продукції АПК та харчової промисловості у січні — листопаді 2020 року становив 20 мільярдів доларів. Це на 0,3%, або на 62,3 мільйона доларів менше порівняно з торішнім аналогічним періодом. Однак у Мінекономрозвитку позитивною тенденцією вважають уповільнення темпів зниження експорту.

«Україна — важливий торговий партнер і один з найбільших експортерів аграрної та харчової продукції на світові ринки. Наше продовольство має попит на ринках ЄС, які висувають високі вимоги до якості продуктів. За звітний період Україна поставила в ЄС аграрної та харчової продукції на суму 5,8 мільярда доларів, або 28,9% загального експорту такої продукції», — коментує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Найбільше експортовано у країни ЄС — $5,8 млрд; Китай — $3,1 млрд; Індію — $1,3 млрд; Єгипет — $1,3 млрд; Туреччину — $902,9 млн. Левова частка — це зернові культури, олія та м’ясопродукція. Зростає постачання олії, ячменю, пшениці, меду, плодів і горіхів, хлібобулочних і кондитерських виробів.