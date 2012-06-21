Український парламент ухвалив у першому читанні два законопроекти, які врегульовують розмитнення машин з Європи, повідомляє УНІАН. Зокрема, законопроект №8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових автомобілів. Документ пропонує ввести нову модель оподаткування акцизним податком легкових моторних транспортних засобів. Планують встановити базові ставки акцизного податку для нового легкового транспортного засобу з бензиновим двигуном об’ємом 1000 кубічних сантиметрів у розмірі 50 євро за одиницю і для нового легкового транспортного засобу з дизельним двигуном аналогічного об’єму 75 євро за одиницю.
Проект закону №8488 вносить зміни до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Він дозволяє вводити обмеження на кількість автомобілів, які можна ввозити без грошового забезпечення. Зокрема, нерезидент зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тимчасового ввезення лише одне авто.