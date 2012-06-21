В Європі розробляють проєкти щодо введення так званих COVID-паспортів. Свій варіант представили в Єврокомісії. Вони пропонують вносити туди інформацію про щеплення від коронавірусної інфекції або про перенесені хвороби, а також інформацію про негативний тест на COVID-19.

Як наголошується на сайті Європейської комісії, такі заходи потрібні, щоб уникнути дискримінації щодо тих, хто не пройшов процес вакцинації. Відомо, що документ матиме як цифровий, так і в паперовий вигляд і міститиме QR-код. У ЄК підкреслюють, що інформація в паспорті двома мовами – англійською та мовою країни видачі. Дія такого сертифіката поширюється на всю територію Європейського союзу, а його видача – повністю безкоштовною. Достовірність документа підтверджуватиметься цифровим друком.

«Сертифікат – це можливість державам-членам міняти існуючі обмеження на підставі ситуації з громадським охороною здоров'я», – йдеться в повідомленні ЄК. Також зазначається, що проєкт представлять у Брюсселі вже в середині березня 2021 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»