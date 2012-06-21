Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»



Тринадцять держав-членів ЄС надіслали до Єврокомісії лист, у якому закликали Брюссель допомогти країнам Східного партнерства з вакциною проти COVID-19. У цьому листі представники Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції пропонують ЄС полегшити доступ до вакцини «для важливих європейських сусідів» – країн, котрі входять до складу Східного партнерства. Вражає той факт, що жодна з країн так званої Старої Європи – ні держави-засновниці ЄС, ані Португалія, що нині головує у Європейській Раді, -- до цього листа не долучилися.

Підписанти також наголосили, що вони підтримують зусилля держав-членів та Єврокомісії щодо надання вакцини, закупленої Брюсселем згідно з контрактами із фірмами-виробниками, для країн Західних Балкан. «Водночас ми вважаємо, що ЄС має вийти за межі поточних ініціатив і надати підтримку іншим сусідам ЄС – країнам Східного партнерства, бо ми віримо, що наші кордони не будуть безпечними, якщо ми не виявимо солідарність із цими країнами», – йдеться у листі.

Східні партнери ЄС «неодноразово висловлювали свою вдячність за допомогу ЄС, пов’язану з боротьбою із COVID, і просили полегшення доступу до вакцини». Таку допомогу може бути надано відповідно до ініціативи «Команда Європи», в межах якої робоча група веде консультації з питань надання вакцин країнам Західних Балкан: Албанії, Боснії, Косово, Чорногорії, Північній Македонії та Сербії. У межах цієї ініціативи Албанія вже отримала 500 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer і на початку тижня вже розпочала вакцинацію населення від коронавірусу.

У листі закликано Єврокомісію «швидко розробити подібний механізм підтримки» країн Східного партнерства, особливо в контексті майбутнього саміту ініціативи, запланованого на першу половину 2021 року. «Це був би чіткий меседж щодо стратегічної цінності Східного партнерства, оскільки підтримка у питанні надання вакцини може стати важливим елементом і способом підвищити видимість геополітичної присутності Єврокомісії та Євросоюзу загалом», – цими словами завершується лист. У Єврокомісії підтвердили, що документ отримали й повідомили, що керівництво ЄС розпочало переговори з країнами-партнерами.